Vorsicht, Frost! Im Norden wird es nochmal richtig kalt

Der April ist vorbei, aber das unbeständige Wetter bleibt uns auch im Mai erhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt sogar nochmal vor leichtem Frost, auch Straßenglätte ist in der kommenden Nacht nicht auszuschließen. Wenn die Sonne allerdings mal aus den Wolken blinzelt, dann wird es direkt freundlicher – wenn auch immer nur für kurze Zeit. Durchhalten ist jetzt nochmal die Parole.

Am morgigen Donnerstag und Freitag steht ein Tief über dem Atlantik in Konkurrenz mit einem Hoch über Skandinavien und dem Europäischen Nordmeer. Das Tief bringt warme und feuchte Luft in Deutschlands Süden und lässt dadurch die Temperaturen ansteigen. In den Nordosten Deutschlands schickt das Hoch hingegen trockene und kühle Festlandsluft, sodass es dort zwar zunächst zwar nicht regnet (Hurra!), aber recht kühl ist.

Es ist tagsüber daher freundlich und nur mäßig bewölkt, aber Abends fallen die Temperaturen wieder auf den Gefrierpunkt. Nochmal der Hinweis: Tomatensträuche reinstellen!

In der Nacht zum Donnerstag ist es gering bewölkt, klar und trocken. Die Tiefstwerte befinden sich zwischen 5 Grad an den Küsten und Null Grad in Holstein, abseits der Küsten ist daher mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen.

Wetterzentrale: Bis Juni immer wieder extrem kalte Luft

Leider kein vorübergehendes Phänomen: Bis Juni kann es laut der Regional- und Seewetterzentrale in Hamburg immer wieder zu „extrem kalter Luft und Reif kommen“.

Am Donnerstag gibt es einen Wechsel von Sonne und Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Hamburg. Dazu weht schwacher bis mäßiger, an der See stark auffrischender Nordost- bis Ostwind.

In der Nacht zum Freitag ziehen dichte Wolken auf, aber es bleibt trocken. Temperaturrückgang auf 6 bis 8 Grad. Mäßiger bis frischer, an den Küsten starker und in Böen stürmischer Ostwind.

Kein Regen – aber auch kein Sommer

Am Freitag bleibt es bewölkt und es werden maximal 11 Grad auf Fehmarn, 14 Grad in Dithmarschen und 16 Grad in Hamburg. Es gibt mässigen, bis frischen Wind und vor allem an den Küsten kann es stürmisch werden.

In der Nacht zum Samstag bleibt es bedeckt und pünktlich zum Wochenende dürfen wir mit langsam zur Ostsee ausbreitenden, schauerartigen Regen bei 4 bis 7 Grad rechnen. (sm)