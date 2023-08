Nächtlicher Schiffbruch vor Scharhörn: Ehepaar aus Seenot gerettet

Ein niederländisches Segler-Ehepaar ist vor der zu Hamburg gehörenden Insel Scharhörn aus Seenot gerettet worden, nachdem ihre Segeljacht mitten in der Nacht mit einer Fahrwassertonne kollidiert war. Die Verunglückten hatten den Not-Funkspruch der Seeleute „Mayday“ abgesetzt: Unmittelbare Lebensgefahr!

Das 13 Meter lange Boot des Paares war in der Nacht zu Donnerstag nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit einer Fahrwassertonne im Scharhörner Watt kollidiert und Leck geschlagen. Um 0.50 erreichte der Notruf „Mayday“ die von der DGzRS betriebene deutsche Rettungsleitstelle See in Bremen.

Segler-Ehepaar wurde vor Scharhörn zu Schiffbrüchigen

Sofort machten sich der Cuxhavener Seenotrettungskreuzer „Anneliese Kramer“, eine Kutterbesatzung, die Wasserschutzpolizei und eine weitere Segelcrew auf den Weg, um den Schiffbrüchigen zu helfen, wie die DGzRS mitteilte. Die Besatzung des Kutters brachte das Paar aus einem kleinen Beiboot, in das sie sich gerettet hatten, in Sicherheit. Wenig später übernahm die „Anneliese Kramer“ das Seglerpaar.

Die havarierte Segeljacht war noch schwimmfähig. Gemeinsam mit dem Küstenstreifenboot „Bürgermeister Brauer“ der Wasserschutzpolizei Hamburg gelang es, die Segeljacht nach Cuxhaven zu bringen. (dpa/mp)