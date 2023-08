Disney-Dampfer erstmals im Norden – Hamburger Fans brauchen trotzdem viel Geduld

Hier werden die Augen von kleinen und großen Disney-Fans ganz groß: Auf dem Kreuzfahrtschiff „Disney Dream“ können Passagiere mit Mickey Mouse und Co. auf große Fahrt gehen. Das von der Meyer-Werft in Papenburg gebaute Kreuzfahrtschiff im Disney-Design kommt in diesem Jahr erstmals nach Europa – Hamburger Fans müssen sich aber noch länger gedulden.

Bisher schipperte der fast 350 Meter lange Kahn durch die Karibik, nun sind endlich die europäischen Fans der Traumfabrik dran – und können in diesem Sommer erstmals an Bord des Schiffes mit Platz für 3500 Kreuzfahrtgäste gehen. Aktuell ist das Schiff, an dessen Heck natürlich Mickey Mouse thront, auf einwöchiger Ostsee-Kreuzfahrt ab Kopenhagen und steuerte am Mittwoch den Ostseekai in Kiel an.

„Disney Dream“ kommt erst 2024 nach Hamburg

Seit Auslieferung an Disney Cruise Line im Dezember 2010 war dies der erste Stop in Deutschland. Fans in Hamburg müssen sich aber noch etwas gedulden: Erst am 2. und 3. September 2024 kommt der Disney-Dampfer in die Hansestadt.

An Bord des 104.419 PS starken Schiffs, das über 820 Millionen Euro Baukosten verschlang: sechs Restaurants, Wildwasserbahn, 245-Meter-Wasserrutsche, Fitness-Studio, Outdoor-Sportplatz (Volley- und Basketball), Spa – und ein Sonnendeck mit Pools und Blick auf eine Riesen-Leinwand, auf der – natürlich – pausenlos Disney-Filme laufen.

Für die Disney-Fans hat man sich hier aber noch einiges anderes einfallen lassen, um sie an Bord in die Welt von Mickey, Cinderella und Co. zu katapultieren: Zum Beispiel tuten die Schiffshörner bei Ankunft und Abfahrt Melodien aus Disney-Streifen wie „Fluch der Karibik“, außerdem sind die Figuren im „Walt Disney“-3D-Kino und Musicals im Broadway-Stil für große und kleine Fahrgäste dauerpräsent. (alp)