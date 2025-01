Vor dem Ersten Weltkrieg geboren: Hamburgerin erreicht unglaubliches Alter

Wer Ottilie Reimers kennenlernt, kann kaum glauben, wie außergewöhnlich alt die gebürtige Hamburgerin ist: Die rüstige Seniorin feiert am Donnerstag in Großhansdorf ihren 112. Geburtstag!

Zum Ehrentag wird Reimers einen Gratulationsbrief von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekommen. Janhinnerk Voß, der Bürgermeister der Gemeinde Großhansdorf, und André Aue, Chef der Rosenhof Seniorenwohnanlage, in der Reimers heute lebt, gratulieren persönlich vor Ort. Dann gibt es einen Sektempfang für die Bewohner und Mitarbeiter der Wohnanlage.

Zur Welt kam die Dame als Ottilie Frick in Eilbek am 30. Januar 1913 – also anderthalb Jahre vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Nach einer kaufmännischen Ausbildung arbeitete sie in verschiedenen Hamburger Verlagen als Sekretärin. Später machte sie sich mit zwei Zeitschriftenläden selbstständig.

Außergewöhnlicher Geburtstag: Hamburgerin wird 112 Jahre alt

Nach zehn Jahren in Österreich kehrte sie in den 80ern ins Hamburger Umland nach Bad Bevensen zurück. Vor sechs Jahren zog sie dann nach Großhansdorf.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs älteste YouTube-Köchin (85): „Das sollte Tim Mälzer sich abgewöhnen!“

Auch mit fast 112 Jahren lebt die leidenschaftliche Zeitungsleserin noch weitgehend selbstständig in einem eigenen Appartement. Sie macht sich selbst das Frühstück und erledigt kleinere Einkäufe selbst. (mp)