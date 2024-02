Vor polizeibekannter Shisha-Bar: Mann auf Straße reanimiert

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Mann (58) an einer Kreuzung in Hamm zusammengebrochen. Gäste einer bekannten Shisha-Bar sollen den Vorfall bemerkt haben und eilten zur Hilfe. Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Bar ist als Schauplatz von Polizeieinsätzen und Razzien bekannt.

Gegen Mitternacht kam der Notruf: An der Kreuzung Grevenweg / Wendenstraße ist ein Mann auf der Straße kollabiert. Das bestätigt ein Polizei-Sprecher am Mittwochmorgen der MOPO. „Der Mann wurde von Zeugen reanimiert und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.“

Hamburg: Mann bricht vor Shisha-Bar zusammen

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und befragte Zeugen. Die Ursache für den Zusammenbruch ist bislang unklar. Der Schauplatz ist jedoch bekannt: Immer wieder kommt es hier zu Einsätzen und Razzien – erst Ende März 2023 kam es hier zu einer Auseinandersetzung, in deren Folge ein Mann starb.

In diesem Fall gebe es bislang jedoch keine Hinweise auf eine Straftat, so der Polizei-Sprecher. Einen Bezug zur Shisha-Bar könne er derzeit weder bestätigen noch dementieren.