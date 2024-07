Hamburg hält diesen Sommer einen feuchten Wetterrekord

Heftige Regenschauer mit Sonnenschein im Wechsel – das war der Juli 2024. Das zeigt sich in gleich zwei eigentlich entgegengesetzten Wetterrekorden für Hamburg.

In Hamburg hat es im Juli 2024 so viel geregnet wie in keinem anderen Bundesland. 102 Liter Regen seien im Juli auf den Quadratmeter gefallen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. In der vieljährigen internationalen Referenzperiode zwischen 1961 und 1990 seien es dagegen nur 77 Liter je Quadratmeter gewesen.

Bei dem Konzert von Taylor Swift schüttete es

In Hamburg entluden sich wie auch in anderen Bundesländern kräftige Schauer und Gewitter. Das bekamen unter anderem auch die Besucher des Taylor-Swift-Konzertes am 23. Juli zu spüren. An dem Abend schüttete es in einigen Stadtteilen wie aus Eimern, in anderen blieb es dagegen weitgehend trocken.

Auch die Temperaturen fielen in Hamburg 2024 höher aus als im Mittel. Mit 18,5 Grad Celsius sei der vieljährige Mittelwert um 1,5 Grad überschritten worden, heißt es in der Mitteilung des DWD. Das vieljährige Mittel habe dagegen bei 17 Grad gelegen.

Das könnte Sie auch interessieren: Urlaub in Hamburg: Diese Insel macht glücklich!

Doch auch bei der Sonnenscheindauer lag Hamburg 2024 über dem Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990. Sie schien im Juli 2024 240 Stunden lang. In der vieljährigen Referenzperiode hatte die Sonnenscheindauer im Juli bei 201 Stunden gelegen. (dpa/mp)