Sommerferien in Hamburg, jetzt ist Entspannung angesagt. Einen Gang runterschalten, die Seele baumeln lassen – bis Ende August ist Urlaubszeit. Doch viele Menschen wollen oder können nicht wegfahren und bleiben in der Stadt. Gut so, denn von Altona bis Wandsbek, von Harburg bis zur nördlichen Stadtgrenze gibt es viel zu erleben und zu entdecken. In einer neuen Serie nehmen MOPO-Redakteure Sie mit in ihre Nachbarschaften, verraten ihre Lieblingsplätze und geben Geheimtipps für echtes Urlaubs-Feeling. Heute sind wir in Wilhelmsburg unterwegs: Teiche und Kanäle per Paddelboot erkunden, einen verwunschenen Tidewald bestaunen, am Strand liegen, einen Leuchtturm erklimmen, im Park chillen und Kletter-Herausforderungen meistern, Partys feiern und natürlich lecker essen – auf der Elbinsel lässt sich wunderbar Urlaub machen. Auf geht die Reise!

Wilhelmsburg ist bunt, laut und sehr groß – am besten erkundet man die Insel mit dem Fahrrad, ansonsten mit der S-Bahn bis Wilhelmsburg und ab da mit dem Bus, am Inselpark neben der S-Bahn ist auch ein Parkhaus.