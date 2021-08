Von heute an: Autobahn in Hamburgs Süden gesperrt

Die A25 wird weiter saniert: Die Autobahn ist deshalb in Hamburgs Süden stadteinwärts von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt. Und das, obwohl eine der Alternativrouten ebenfalls noch stark beeinträchtigt ist.

Von 19 Uhr an wird die Fahrtrichtung Hamburg zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Allermöhe und dem Autobahndreieck Hamburg-Südost gesperrt, sie soll am Montagmorgen um 5 Uhr wieder freigegeben werden.

A25: Sperrung am Wochenende in Richtung Hamburg

Der Verkehr wird ab Allermöhe über die Bedarfsumleitung U66 – Hans-Duker-Straße, Rungedamm, Amandus-Stubbe-Straße – zur A1 in Hamburg-Moorfleet geführt.

Eine Alternative könnte auch die B5 sein – die ist aber nach einem Lkw-Unfall, der am Mittwoch Sicherheitseinrichtungen und technische Einrichtungen einer Baustelle zerstörte, bis Montag um 14 Uhr jeweils nur einstreifig befahrbar. Die Autobahn Nord GmbH verweist deshalb auf öffentliche Verkehrsmittel, besonders am Montagmorgen in Fahrtrichtung Hamburg.