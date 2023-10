Gasnetz Hamburg testet: Wasserstoff statt Erdgas an mehreren Anschlüssen

Gasnetz Hamburg will testen, wie eine Erdgasleitung auf Wasserstoff umgestellt werden kann. Der städtische will damit herausfinden, wie sich Optionen wie Fernwärmeausbau und Wärmepumpen ergänzen lassen. Bis es so weit ist, ziehen allerdings noch einige Jahre ins Land.

In einem Pilotgebiet in Harburg „überprüft das Unternehmen jetzt die Materialien und Komponenten an 16 Haus- und Gewerbeanschlüssen, um ab 2027 die bestehende Erdgasversorgung auf Wasserstoff umstellen zu können“, teilte das städtische Unternehmen am Mittwoch mit.

Gasnetz Hamburg startet Pilotprojekt: Wechsel von Erdgas auf Wasserstoff

Zur Reduktion von CO 2 -Emissionen von Gebäuden und Betrieben brauche Hamburg eine Vielzahl von Lösungen. „Deshalb will Gasnetz Hamburg beim Projekt H 2 -Switch100 eine Lösungsoption entwickeln, die auch bei kaum sanierbaren Altbauten und bei gewerblichem Energiebedarf die Versorgung sicherstellen kann.“

Das Pilotgebiet, in dem im Rahmen des Projekts ab 2027 Wasserstoff fließen soll, umfasst 16 Anschlüsse. Gasnetz Hamburg Das Pilotgebiet, in dem im Rahmen des Projekts ab 2027 Wasserstoff fließen soll, umfasst 16 Anschlüsse.

Für das Pilotgebiet hat das Unternehmen einen Netzabschnitt in den Straßen Zum Fürstenmoor und Moorwinkel beim Harburger Technologiepark Tempowerk ausgewählt. Dieser Abschnitt spiegele mit Blick auf Anschlüsse, Leitungsmaterialien und die Baujahre der einzelnen Rohrabschnitte den Durchschnitt des Hamburger Gasnetzes wider, hieß es.

Das könnet Sie auch interessieren: Zehn Jahre Rückkauf der Energienetze: Als die Hamburger Olaf Scholz überstimmten

Fachleute von Gasnetz Hamburg wollen dort demnach zunächst den Bestand analysieren und die Umnutzung der bisherigen Erdgas-Infrastruktur für grünen Wasserstoff planen. Ab 2027 – „wenn in unmittelbarer Nachbarschaft das Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz am Start ist“ – solle dann das grüne Gas angeschlossen werden.

„Sicherlich ist die Umstellung der Erdgasleitungen auf reinen Wasserstoffbetrieb keine Lösung für ganz Hamburg“, sagte der technische Geschäftsführer des Unternehmens, Michael Dammann. Bei bestimmten Bebauungsstrukturen und Lagen könne das Weiternutzen einer bereits bestehenden Infrastruktur mit dem grünen Gas Optionen wie Fernwärmeausbau und Wärmepumpen jedoch sinnvoll ergänzen. Ziel des Projektes ist demnach, herauszufinden, „welcher Aufwand und welche Kosten mit einer solchen Umstellung verbunden sind und ob es technische Hürden gibt“. (dpa/mp)