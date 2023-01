Seit mehr als 175 Jahren bietet „Ladage & Oelke“ englische Tuchwaren in Hamburg an . Dazu gehören Klassiker wie das Dufflecoat aus festem Wollwalk oder Hemden von „Turnbull & Asser“ mit Cocktailmanschette, die James Bond so gerne trug. Hier geht es nicht um schnelle Wegwerf-Mode, sondern schon immer um Qualität und Nachhaltigkeit.

Edler Tweed und teure Lederschuhe: Für Markus Kiesewetter ist das normalerweise eine fremde Welt. Drei Jahre hat der 48-Jährige auf der Straße gelebt. Seit sechs Jahren verdient er sein Geld mit dem Verkauf des Obdachlosen-Magazins Hinz&Kunzt. Jetzt hat Kiesewetter einen neuen Job: Er verkauft feine Herrenmode im neuen Pop-Up-Store des Hamburger Traditionsgeschäfts „Ladage & Oelke“ im Levantehaus (City).

Seit mehr als 175 Jahren bietet „Ladage & Oelke“ englische Tuchwaren in Hamburg an. Dazu gehören Klassiker wie das Dufflecoat aus festem Wollwalk oder Hemden von „Turnbull & Asser“ mit Cocktailmanschette, die James Bond so gerne trug. Hier geht es nicht um schnelle Wegwerf-Mode, sondern schon immer um Qualität und Nachhaltigkeit.

Hamburger Herrenausstatter beschäftigt Hinz&Kunzt-Verkäufer

Wie ernst es dem Herrenausstatter vom Alten Wall damit wirklich ist, zeigt nun der neue „Preloved Benefit Store“, der am Montag im Levantehaus eröffnet wurde. Denn dort werden nicht nur Kleidungsstücke und Schuhe aus vergangenen Konditionen zu Sonderpreisen verkauft. Der gesamte Erlös geht an das Straßenmagazin Hinz&Kunzt.

Auch diejenigen, die die Waren aus den Regalen geben und später wieder zusammenlegen, kommen von Hinz&Kunzt. So wie Markus Kiesewetter. „Es ist ein tolles Gefühl, hier als Verkäufer zu arbeiten. Ich habe beim Verkaufen von Hinz&Kunzt viel mit Menschen zu tun gehabt, das hat mich gut auf diese Aufgabe vorbereitet. Ich hoffe auf diesem Weg zurück ins Berufsleben zu finden“, sagt der gelernte Schlosser, der irgendwann den Halt im Leben verlor und sich nun bemüht, wieder Fuß zu fassen.

Pandemie hat die Hinz&Kunzt-Verkäufer hart getroffen

Kiesewetter und seine Kollegen sollen im Laufe der Zeit alle Arbeitsbereiche eines stationären Einzelhandelsgeschäfts kennenlernen und wertvolle Erfahrungen im direkten Kundenkontakt sammeln. Jörn Sturm, Geschäftsführer von Hinz&Kunzt, freut sich: „Das Projekt ist ganz in unserem Sinne, denn wir versuchen seit fast 30 Jahren in Hamburg Brücken zu bauen. Die leere Innenstadt in Zeiten der Pandemie trifft auch die Hinz&Künztler:innen stark. Mit dem „Preloved Benefit Store“ werden Begegnungen ermöglicht und Spenden für unsere Arbeit generiert. Und nachhaltig ist das Projekt auch!“

Zwar ist der Pop-Up-Store nur zwei Wochen im Betrieb. Doch Ladage-Geschäftsführer Thomas Wegmann hat schon weitere Pläne. Er ruft die Hamburger dazu auf, gut erhaltene Second-Hand-Ware von „Ladage & Oelke“ nicht zu entsorgen, sondern in sein Geschäft nahe dem Rathaus zu bringen. Die Sachen sollen dann kommendes Jahr bei einer erneuten Pop-Up-Aktion zugunsten von „Hinz&Kunzt“ verkauft werden. Kunden bekommen dafür zehn Prozent Rabatt auf den nächsten Neukauf bei „Ladage & Oelke“.

„Wir möchten unsere Kunden zukünftig motivieren, aussortierte Kleidung nicht einfach zu entsorgen, sondern in Zeiten von Ressourcenknappheit und textiler Überproduktion Lieblingsstücken einen zweiten Frühling zu ermöglichen“, so Wegmann. Für Markus Kiesewetter, der heute ein feinkariertes Hemd trägt, hat der zweite Frühling schon begonnen.