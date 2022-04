Vom Hund tot gebissen: Judith Rakers trauert um eine ihrer Katzen

Ein trauriges Osterfest für Judith Rakers: Wie die Moderatorin am Sonntag via Instagram mitteilte, ist am Samstag eine ihrer Katzen vom Nachbarshund tot gebissen worden.

„Ich bin unendlich traurig“, schreibt Rakers in ihrem Post. Kater Juri, am Ostersonntag wäre er ein Jahr alt geworden, sei am Samstag aus Gewohnheit aufs Grundstück nebenan gelaufen – die Nachbarn und ihr Hund sind offenbar gerade frisch eingezogen. Rakers: „Juri konnte nicht wissen, dass der neue Hund Katzen tötet, wenn er sie sieht“.

Judith Rakers: Neuer Nachbarshund tötet ihre Katze Juri

Den neuen Nachbarn machte sie keine Vorwürfe: „Die Besitzer sind aufrichtig betroffen und bestürzt“. Rakers hatte regelmäßig Fotos und Videos ihrer Katzen gepostet, sie lebt mit ihren Tieren am Rande Hamburgs. „Er wird fehlen auf der kleinen Farm“, schreibt Rakers.

Das könnte Sie auch interessieren: Asyl im Tierzentrum: Wo ukrainische Hunde in Hamburg ein neues Zuhause finden

So nennt die „Tagesschau“-Sprecherin ihr Zuhause, über ihr Leben als Selbstversorgerin veröffentlichte sie 2021 auch das Buch „Home Farming“. (tdo/mp)