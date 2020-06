Vollsperrung in Hamburg: Schwertransporter muss auf Autobahn wenden

Vollsperrung auf der Autobahn in Hamburg: In der Nacht zu Mittwoch hat ein Schwertransporter die A1 bei Öjendorf komplett blockiert. Das mit einem Transformator beladene Gespann war zu schwer für die Brücke der Glinder Straße. Also musste der Transporter unten durch – inklusive einem Wendemanöver direkt auf der Autobahn.

Gegen 21.45 Uhr setzte sich der 488 Tonnen schwere Transporter mit einem Transformator beladen in Richtung Umspannwerk Billstedt in Bewegung, so der Lagedienst der Polizei. Da die Brücke an der Glinder Straße das Gesamtgewicht nicht tragen konnte, musste das Gespann auf der Autobahn wenden, um auf die andere Seite zu gelangen.

Hamburg: Autobahn Sperrung für Wendemanöver

Für das Wendemanöver wurde die A1 zwischen der Abfahrt Moorfleet und dem Kreuz-Ost jeweils in beide Richtungen gesperrt. Die Mittelleitplanke wurde abgebaut, der Transporter manövrierte auf die Gegenfahrbahn und nahm die Ausfahrt nach Süden Richtung Umspannwerk.

Das könnte Sie auch interessieren:Ferien-Start in fünf Ländern: ADAC erwartet großes Stauwochenende in Hamburg

Neben der Mittelleitplanke mussten auch einige Verkehrsschilder kurzfristig abgebaut werden. Nur so konnte das Gespann die Kurve in die Zielstraße Hegenredder nehmen. Der Transport verlief reibungslos und sogar schneller als ursprünglich gedacht. Die Autobahn konnte mit einem Fahrstreifen wieder frei gegeben werden. Die Mittelleitplanke und die abmontierten Schilder wurden wieder angebracht. (sr)