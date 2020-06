Vollsperrung in Hamburg!: Autofahrer aufgepasst: Diese Autobahn ist bis Montag dicht

Autofahrer müssen an diesem Wochenende aufpassen: Wegen Brückenbauarbeiten in Hamburg wird die A1 in beide Richtungen voll gesperrt. Massive Verkehrsbehinderungen drohen. Eine Umleitung über die A7 musste wegen eines Brandes kurzzeitig gesperrt werden.

Die Sperrung zwischen Hamburg-Moorfleet und Billstedt beginnt am heutigen Sonnabend, 6. Juni, um 8 Uhr und endet am Montagmorgen, 8 Juni, um 5 Uhr. Christian Merl, Sprecher der Autobahn-Niederlassung, appellierte an Tagesausflügler, zwingend auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten.



Vollsperrung in Hamburg: Diese Autobahn ist bis Montag dicht

Der Verkehr wird örtlich umgeleitet, aber durch mehrere Kreuzungen verlangsamt, auch wenn die Ampelschaltungen angepasst werden. Eine Ausweichmöglichkeit sollte trotz mehrerer Baustellen die A7 bieten. Ein Abschnitt der A7 war jedoch zwischenzeitlich nicht befahrbar. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein Lastwagen Feuer gefangen.



Umleitung auf A7 nach Brand wieder befahrbar

Nach Polizeiangaben war gegen 7 Uhr auf Höhe der Abfahrt Marmstorf südlich des Elbtunnels im Führerhaus des Transporters Feuer ausgebrochen. Der Fahrer habe bei dem Brand Verbrennungen erlitten. Ein technischer Defekt habe zum vollständigen Ausbrennen der Kabine geführt. Die Einsatzkräfte hätten sich bei den Löscharbeiten beeilt, um den Ausweichverkehr der A1 nicht zu behindern. Nach Polizeiangaben wurde die Streckensperrung nach etwas mehr als einer Stunde aufgehoben.



Wie ein Sprecher der Autobahn-Niederlassung Nord mitteilte, gibt es derzeit weder auf der A7 noch auf den anderen Umleitungsstrecken Verkehrsbehinderungen. Auf der A1 komme es jedoch auf einer Länge von circa einem Kilometer vor Umleitungsbeginn zu Verzögerungen. Die Autobahn Nord empfiehlt weiterhin auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten.

Hamburg: Brücken über der A1 werden erneuert

In Moorfleet werden die beiden Brücken der B5 über die A1 erneuert. Die Bauwerke aus dem Jahr 1956 sind vom Betonkrebs zerfressen. Vor knapp einem Jahr wurde die südliche Brücke abgerissen. Jetzt sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass die Träger für das neue Bauwerk eingesetzt werden können. Dafür wird ein großer Kran aufgebaut, der die rund 30 Tonnen schweren und 22 Meter langen Teile einhebt.



Gegen Ende des Jahres soll der Verkehr auf der Bundesstraße über die neue Brücke rollen. Dann wird die nördliche Überführung abgerissen und neu gebaut. Ende 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. (dpa/mp)