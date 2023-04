Vollsperrung der A7 in Hamburg: Das müssen Autofahrer wissen

55 Stunden Stillstand auf der A7 in Hamburg: In wenigen Wochen wird die Autobahn wegen Bauarbeiten für ein Wochenende komplett gesperrt. Das betrifft auch einige Buslinien.

Dabei will die Autobahn GmbH die letzten Arbeiten am östlichen Dammbauwerk K30 abschließen, das die inzwischen abgerissene Autobahnbrücke südlich des Elbtunnels ersetzt. „Nach Abschluss der noch anstehenden Arbeiten muss für die Inbetriebnahme des gesamten neuen Bauwerks eine Vollsperrung erfolgen, da die komplette Verkehrsführung umgebaut werden muss“, so die Verwaltungsfirma der Autobahn. Außerdem bekommt der Verkehrsrechner im Elbtunnel neue Software.

Die Vollsperrung der A7 für 55 Stunden zwischen den Anschlussstellen (AS) Volkspark (27) und Heimfeld (32) beginnt am Freitag, den 28.4., um 22 Uhr und soll am Montag, den 1. Mai, um 5 Uhr enden. Die Anschlussstellen Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld sind am Freitag, den 28.4. bereits ab 21 Uhr dicht. Um den Verkehrsfluss zu verbessern, sperrt der Bahnbetreiber die Auffahrt zur A7 Richtung Süden an der AS Stellingen ebenfalls ab Freitag 21 Uhr.

A7 in Hamburg für 55 Stunden voll gesperrt

Eine großräumige Umleitung führt über die A1, A21 und B205. Daneben empfiehlt die Autobahngesellschaft Fahrern mit dem Fahrziel Hamburger Westen die Ausweichstrecke von der A23 Pinneberg Nord über den Westring (L103) bis zur Altonaer Chaussee/Luruper Hauptstraße.

Die innerstädtischen Umleitungen werden je nach Fahrziel ab den Anschlussstellen Stellingen, Volkspark und Heimfeld eingerichtet. Nutzer in Fahrtrichtung Hannover folgen ab Stellingen der Beschilderung „Elbbrücken“ über die B4 weiter zu A1 und A7. Wer in den Hamburger Osten will, fährt ab der AS Stellingen in Richtung Flughafen über die Koppelstraße und Julius-Vossler-Straße bis zum Siemersplatz und ab da in Richtung Centrum. Alternativen: Osterfeldstraße bis zur B5.

A7-Vollsperrung in Hamburg: Ausweichstrecken

Reisende in Fahrtrichtung Süden mit dem Ziel Altona-West folgen an der Anschlussstelle Volkspark der Umleitung U33 und biegen an der Kreuzung Schnackenburgallee/Binsbarg links ab in Richtung Altona. In Richtung Flensburg geht es an der AS Heimfeld über die U7.

A7-Sperrung an der Anschlussstellle Volkspark (Archivbild). dpa A7-Sperrung an der Anschlussstelle Volkspark (Archivbild).

Wer aus dem Norden in die Hamburger Innenstadt will, nimmt an der AS Schnelsen-Nord die Flughafenumgehung B432 und B433 und die Alsterkrugchaussee.

Bauarbeiten: Autobahn 7 südlich des Elbtunnels gesperrt

Fahrer aus Richtung Lüneburg/Uelzen mit dem Ziel City fahren am besten von der A39 über die AS Handorf auf die B404, die A25 und die A1 Richtung Lübeck bis zur AS Billstedt und dann über die B5 in Richtung Centrum. Alternative: an Billstedt vorbeifahren bis zum Kreuz Hamburg-Ost, dann auf die A24 bis zum Horner Kreisel.

Das könnte Sie auch interessieren: Sperrung, Stau: Warum sackt Hamburgs wichtigste Autobahn einfach ab?

Die Buslinien 150, 250 und 611 werden über die Elbbrücken umgeleitet. Die Änderungen der Fahrzeiten gibt‘s auf hvv.de. (mp)