Plötzliche Autobahn-Absackung auf A7: Einschränkungen nun doch massiver

Es kommt richtig dicke auf den Autobahnen rund um Hamburg. Durch die Fahrbahnabsackung an gleich zwei Stellen auf der A7 Richtung Norden gab es schon Dienstag und Mittwoch Staus. Laut Autobahn GmbH sind sie zwar nur wenige Zentimeter tief, müssen aber zur Sicherheit trotzdem unbedingt kontrolliert werden. Südlich des Elbtunnels ist zeitweise nun doch nur ein einziger Fahrstreifen frei, in Bahrenfeld kommt es zu nächtlichen Vollsperrungen.

„Das ist Murphys Gesetz – wenn etwas passiert, dann kommt gleich noch was obendrauf“, sagt Karina Fischer, Sprecherin der Autobahn GmbH. Bei routinemäßigen Kontrollen der Fahrbahn im Bereich der A7-Baustellen zum achtstreifigen Ausbau und zum Autobahndeckel sind Absackungen der Fahrbahn festgestellt worden, die auf keinen Fall ohne Sperrungen näher untersucht werden können.

A7: Autobahn nur einspurig frei ab Hausbruch

„Die Autobahn ist in beiden betroffenen Abschnitten Jahrzehnte alt, da kann das immer passieren“, erklärt sie. Insbesondere südlich des Elbtunnels zwischen Hausbruch und Waltershof könnte die Absackung am Damm – etwa fünf Zentimeter tief – auch durch die laufenden Bauarbeiten entstanden sein, das ließe sich auch nicht völlig vermeiden. Nun muss die Fahrbahn an der Stelle geöffnet werden, damit die Ingenieure die Ursache feststellen.

Das bedeutet für die Strecke zwischen Hausbruch und Waltershof: Die schon gestern auf zwei Spuren verengte Fahrbahn wird ab Donnerstag um 9 Uhr auf nur eine Spur reduziert. Was zu massiven Staus führen dürfte. Ab abends um 22 Uhr sollen dann wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Am Freitagfrüh soll dann wieder alles wie üblich über drei Fahrspuren laufen.

A7: Autobahn ab Bahrenfeld komplett gesperrt

Wegen der Fahrbahnabsackung im Bereich Bahrenfeld ist ab Mittwochabend 21 Uhr die gesamte Strecke von Bahrenfeld bis Volkspark Richtung Norden gesperrt. Ab Donnerstag um 5 Uhr soll der Verkehr dort wieder fließen, bevor er am Freitag erneut komplett dicht ist bis Samstag gegen 6 Uhr.

Glück im Unglück: Wegen schlechter Witterungsverhältnisse ist eine eigentlich geplante Fahrbahnsanierung auf der A1 verschoben worden. Sie kann also als Ausweichstrecke genutzt werden. Die Sanierungsarbeiten zwischen Stillhorn und Moorfleet, sowie zwischen dem Autobahn-Dreieck Südost und der Anschlussstelle Allermöhe sind auf dem 21. April verschoben worden.

A23 Elmshorn: Nur einspurig Richtung Norden

Auf der A23 zwischen Elmshorn und Tornesch Richtung Heide gibt es ebenfalls Risse und Absackungen, die Fahrbahn muss saniert werden. Ab Montag um 7 Uhr bis Donnerstag wird der Überholfahrstreifen Richtung Heide saniert. Der Verkehr fließt einspurig an der Baustelle vorbei. Ab dem 20. März, 7 Uhr bis zum 24. März. ist dann der Hauptfahrstreifen dran. Der Verkehr fließt auch hier dann nur einspurig.