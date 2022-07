Volksdorfer Stadtteilfest vor dem Aus – eine Spendenaktion soll helfen

Seit vielen Jahren ist das Volksdorfer Stadtteilfest ein wichtiges Ereignis für Hamburger am nordöstlichen Rand der Stadt. Coronabedingt musste es in den vergangenen beiden Jahre ausfallen und auch dieses Jahr steht das für Anfang September geplante Stadtteilfest nun auf der Kippe – denn es fehlt an finanziellen Ressourcen. Deswegen wurde nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Ein Organisationskomitee des Volksdorfer Stadtteilfest möchte 10.000 Euro sammeln und so die Defizite des Vereins ausgleichen. Das Volksdorfer Stadtteilfest soll damit nicht nur für dieses Jahr, sondern auch die kommenden Jahre gesichert sein.

„Der Verein braucht eure finanzielle Unterstützung, sonst ist das Stadtteilfest nicht nur dieses Jahr, sondern langfristig gefährdet! Wir bekommen zwar Unterstützung durch Sponsoren und auch den Bezirk. Das Geld reicht aber nicht aus, um alle Defizite zu decken. Da wir das Stadtteilfest mit großem Engagement, aber eben nur neben unseren Hauptberufen organisieren, fehlt uns oft die Zeit, neue Sponsoren zu finden. Deswegen wenden wir uns an euch!”, schreibt Jens Eickmeier, Organisator, auf der Kampagnenseite.

Bisher wurde 400 Euro (Stand Donnerstagabend) eingesammelt. Wer sich beteiligen möchte, kann hier etwas Geld spenden: Spendenaktion Volksdorfer Stadtteilfest.

Zuletzt wurden das Osterstraßenfest (Eimsbüttel) und das Außenmühlenfest (Harburg) abgesagt. Beim Osterstraßenfest habe die Vorbereitungszeit schlicht nicht ausgereicht, um das Fest den Ansprüchen entsprechend zu gestalten. Der Grund beim Außenmühlenfest: Das Fest wäre zu klein geworden, um wirtschaftlich zu sein.