Viele Züge in Hamburg haben schon bei Abfahrt Verspätung

Pendler, Geschäftsreisende, Urlauber: Hunderttausende Menschen tummeln sich täglich am Hamburger Hauptbahnhof. Sie alle wissen: Wer in Deutschland Bahn fährt, braucht oft viel Geduld. Zugverspätungen sind nichts ungewöhnliches. Wie viele Fernzüge aber tatsächlich schon mit Verspätung in Hamburg starten, zeigt eine aktuelle Anfrage an den Senat – mit unschönem Ergebnis.

Im ersten Halbjahr diesen Jahres machten sich 79 Prozent aller Fernzüge pünktlich von Hamburg aus auf die Reise. Das bedeutet aber auch: Mehr als 20 Prozent starteten mit Verspätung – mehr als jeder fünfte Fernzug. Das ergibt eine aktuelle Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion an den Senat. Zuerst berichtete der „NDR“.

Jeder fünfte Fernzug startet verspätet aus Hamburg

Die Zahlen zeigen: Mit der Pünktlichkeit von Fernzügen geht es seit Jahren bergab. 2023 starteten noch 86 Prozent aller ICEs und Intercitys pünktlich aus Hamburg, 2015 waren es sogar noch rund 90 Prozent. Ein Zug gilt erst als unpünktlich, sobald er eine Verspätung von sechs Minuten überschreitet.

Das sind nicht nur ärgerliche Neuigkeiten für Reisende aus Hamburg – auch der Senat ist mit dieser Entwicklung nicht zufrieden. Er begründet die Zunahme an Verspätungen mit der steigenden Auslastung des Schienennetzwerks, wie etwa auf der Strecke zwischen Stelle (Kreis Harburg) und Uelzen. Zum einen fahren seit 2015 immer mehr Fernzüge von Hamburg aus, zum anderen muss an vielen Stellen im Schienennetzwerk gebaut werden. Das Ergebnis: Sperrungen und Verspätungen. Der Senat betont deswegen die Notwendigkeit von Sanierungen und dem weiteren Ausbau des Schienennetzwerks im Raum Hamburg.