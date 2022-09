Viele Kunden werden es vermissen: Das ändert sich bei Karstadt in der City

Noch sieht am Karstadt-Haupthaus an der Mönckebergstraße alles aus wie immer. Lange wird das aber nicht mehr so bleiben, denn das traditionsreiche Warenhaus dünnt seine Ladenfläche spürbar aus. Und auch die Brücke, die das Gebäude mit dem Thalia-Haus an der Kleinen Rosenstraße verbindet, hat bald ausgedient.

Schon in jetzt dürften viele Kundinnen und Kunden eine deutliche Veränderung bei Karstadt bemerken. Die Lebensmittelabteilung wurde nach und nach verkleinert – im Oktober ist dann endgültig Schluss.

Karstadt Mönckebergstraße: Brücke wird abgerissen

Überhaupt warten auf das Thalia-Haus einige Neuerungen. Eigentümer Signa werde das Gebäude umbauen und künftig neben dem Einzelhandel Büroflächen anbieten, sagte ein Sprecher dem „Abendblatt“.

Im Zuge dieser Arbeiten werde das Parkhaus verkleinert. Außerdem wird die Brücke, die die zwei Karstadt-Gebäude über der Kleinen Rosenstraße verbindet, abgerissen.

Noch unklar ist, wer in die neuen Büros einzieht. Das Ende der bisherigen Nutzung steht dagegen schon fest: Anfang 2023 räumen die betroffenen Abteilungen ihre Flächen im Thalia-Haus. (fbo)