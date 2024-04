Video aufgetaucht: Ist der „Anzeigenhauptmeister“ jetzt in Hamburg unterwegs?

Autofahrer in Hamburg sollten ihr Fahrzeug in den nächsten Tagen besser besonders korrekt zum Parken abstellen. Denn der „Anzeigenhauptmeister“ ist in der Stadt gesichtet worden. Der 18-Jährige hat sich in den vergangenen Wochen zu einem Internetphänomen entwickelt – und ist dabei höchst umstritten.

Das Revier von Niclas M. ist eigentlich Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt. Dort hat er es durch ein kurioses Hobby zu einer örtlichen Berühmtheit geschafft: Er meldet Falschparker und andere Verstöße gegen die Verkehrsordnung. Allein im Jahr 2023 soll er so mehr als 4000 Anzeigen per Handy-App bei der Behörde eingereicht haben.

Während die einen sein Engagement loben, finden viele andere, dass es sich nicht gehört, Leute derart zu denunzieren.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Tschentscher im Interview: Was er zum Verkehrs-Chaos sagt

– Crack: Die Droge, die den Hauptbahnhof ins Elend stürzt

– Hamburger Top-Köche: Das sind ihre Lieblingsimbisse

– 20 Seiten Sport: HSV-Coach Baumgart und St. Paulis Hauke Wahl im Interview

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag der Woche

„Anzeigenhauptmeister“ mit YouTuber in Hamburg gesichtet

Jetzt wurde der selbsternannte „Anzeigenhauptmeister“ in Hamburg gesichtet. Auf Instagram tauchte eine Story auf, die ihn zusammen mit YouTuber Leon Machère auf dem Fußweg am Reesendamm gleich in der Nähe des Rathauses zeigt. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Die beiden haben den für Niclas M. typischen neongelben Arbeitsanzug an. Leon Machère scheint ihm einige Tanzbewegungen beibringen zu wollen. Ein paar Passanten schauen interessiert zu.

Das könnte Sie auch interessieren: Herbert Grönemeyers Porsche steht in Hamburg – zum Verkauf!

Ganz überraschend kommt der Besuch in der Hansestadt aber nicht. Schließlich hat es sich der „Anzeigenhauptmeister“ zum Ziel gesetzt, in jeder deutschen Stadt mindestens einen Verkehrssünder zur Anzeige zu bringen – und tourt dafür aktuell durch Deutschland. Also, Augen auf beim Parken!