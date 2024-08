Verkehrs(w)ende? Der Fahrraddschungel von Altona

Ottensen ist einer der fahrradfreundlichsten Stadtteile Hamburgs, doch wo viele Fahrräder sind, da werden auch viele Drahtesel abgestellt und vergessen. An einem zentralen Ottenser Platz stehen rund ein Dutzend Räder inzwischen sogar so lange herum, dass Schlingpflanzen sie schon vollständig überwuchert haben. Was sagt der Bezirk dazu?

Grün sieht es aus an der Ecke Ottenser Marktplatz/Holländische Reihe/Arnemannstraße –und nur auf den zweiten Blick sind sie zu entdecken: Zwölf Zweiräder, eingewachsen und umschlungen von kniehohem Kraut. Das gefällt auch dem Bezirksamt nicht – es hatte die Fahrradleichen bisher bloß noch nicht gesehen.

„Wir werden die Meldung zum Anlass nehmen, vor Ort vorbeizuschauen und gegebenenfalls Schrott zu entsorgen“ schreibt der Sprecher des Bezirksamts Altona auf MOPO-Anfrage.

Gut getarnt: Auf diesem Bild verstecken sich mehr als zehn Fahrräder - vermisst die denn keiner? Quandt Gut getarnt: Auf diesem Bild verstecken sich mehr als zehn Fahrräder – vermisst die denn keiner?

Etwa 4000 sogenannte „Fahrradleichen“ entfernt die Stadtreinigung pro Jahr aus dem Stadtgebiet. Denn: „Schrottreife und offensichtlich aufgegebene Fahrräder machen einen ungepflegten Eindruck, blockieren knappe Abstellmöglichkeiten und beeinträchtigen die Verkehrssicherheit.“

Das Wetter in den vergangenen Wochen macht die Sache nicht leichter: Sonne, Wärme und viel Regen, da schießt das Grün in der ganzen Stadt in die Höhe. Und wer weiß, wie viele Räder noch wie Dornröschen unter der üppigen Botanik schlummern…