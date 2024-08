Für zwei Millionen Euro wurde die Toilettenanlage am Gerhart-Hauptmann-Platz in der City vergangenes Jahr modernisiert und feierlich eröffnet. Doch nach nur drei Monaten musste die Toilette geschlossen werden – Wasser drückt von außen herein. Ein Gutachten hat jetzt den Grund für den Schaden ermittelt – offenbar wurde bei der Planung oder dem Bau ein wichtiges Detail vergessen. Jetzt dürfte es erneut sehr teuer werden.