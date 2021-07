Am Sonntagnachmittag ist es in Nettelnburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Informationsstand stießen am Nettelnburger Landweg Ecke Fanny-Lewald-Ring zwei Autos frontal zusammen. Ein Mann musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall, an dem ein grauer Fiat und ein schwarzer BMW Kombi beteiligt waren, ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage mitteilte, handelte es sich um einen Vorfahrtsunfall. Ein männlicher Fahrer und ein Kind kamen mit dem Schrecken davon.

Der Fahrer des anderen Autos klagte über Nackenschmerzen, konnte den Hals nicht mehr bewegen und wurde daraufhin mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste der Nettelnburger Landweg stadteinwärts gesperrt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. (alu/mp)