Große Baustelle in Hamburg: Brücken-Neubau führt zu langer Sperrung

Große Baustelle in Wandsbek: Die Straßenbrücke in der Kedenburgstraße ist deutlich in die Jahre gekommen und muss daher durch eine neue Brücke ersetzt werden. Die Bauarbeiten hierfür beginnen kommenden Montag und führen zu einer sehr langen Sperrung.

Vor mehr als 115 Jahren wurde sie erbaut: die Brücke in der Kedenburgstraße, die über die Wandse führt. Mittlerweile ist sie aufgrund ihrer Nutzungsdauer beschädigt und muss durch eine neue Brücke ersetzt werden. Die Bauarbeiten hierfür beginnen am Montag, den 19. Februar.

Wandsbek: Kedenburgstraßenbrücke muss ersetzt werden

In einem ersten Schritt wird Hamburg Wasser das Regenwassersiel umbauen. Danach kümmert sich der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) um den Abriss der alten Brücke und um den anschließenden Neubau. Insgesamt sollen die Bauarbeiten bis voraussichtlich Ende Juni 2025 andauern. Genau so lange soll es eine Vollsperrung der Kedenburgstraße im Bereich der Brücke geben.

Der Autoverkehr in Richtung Norden wird dann über die Straße Bei der Hopfenkarre umgeleitet. In Richtung Süden führt die Umleitung über die Holzmühlenstraße. Auch an Fuß- und Radfahrer wird gedacht: Diese werden von der Ahrensburger Straße durch den Eichtalpark entlang des Wandse-Wanderwegs zurück zur Kedenburgstraße umgeleitet. (mp)