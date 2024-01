Bei diesem Mega-Bauprojekt wird der ganze Hafen umgegraben: Die A26 Ost soll A1 und A7 verbinden. Dafür werden Friedhöfe verlegt, Häuser abgerissen und vier Meter tiefe Torfschichten ausgehoben. Eine größere Brücke als die Köhlbrandbrücke entsteht und ein 1,5 Kilometer langer Tunnel mit unterirdischer Autobahn-Abfahrt. Nach Mobilitätswende klingt das alles nicht. Der BUND droht jetzt mit einer Klage angesichts des Ausmaßes an Bodenversiegelung, Betonverschwendung und Biotopvernichtung.

Eine neue Hafenautobahn, da denkt der Laie an einen schlichten geraden Straßenverlauf mit zwei Spuren pro Richtung. Tatsächlich besteht die geplante, knapp zehn Kilometer lange A26 Ost – auch Hafenpassage genannt – zwischen A7 und A1 fast nur aus Brücken, Tunneln, Kreuzen und Deckeln. Allein die geplante Süderelbbrücke wird über eine Länge von 550 Metern verlaufen. Sie wird auch mit ihren 140 Meter hohen Pylonen etwa fünf Meter höher sein als die Köhlbrandbrücke. Damit Schüttgutfrachter problemlos passieren können, beträgt die Durchfahrtshöhe 53 Meter.

Über den Sinn der A26 wird seit Jahren gestritten, doch jetzt wird es langsam ernst. Ende Dezember wurde die Bauplanung bereits genehmigt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat seitdem vier Wochen Zeit, um Einspruch einzulegen. Er hat bereits angekündigt, dass seine Juristen gerade unter Hochdruck die Chancen einer Klage gegen die Mega-Baupläne prüfen. Auch die Hamburger Grünen distanzieren sich zunehmend von den Plänen, obwohl sie sie im Koalitionsvertrag abgesegnet hatten. Die SPD hält an der A26 Ost fest, sie sei zu wichtig für den Hafen und entlaste auch die Bundesstraßen vom Schwerlastverkehr. Das und der geplante Lärmschutz kommen auch den Bewohnern vieler Straßen zugute.

60.000 Fahrzeuge sollen einmal auf der A26 Ost fahren

Rund 60.000 Fahrzeuge sollen die mit 2,28 Milliarden Euro unfassbar teure Straße einmal befahren, wenn sie denn wie geplant 2033 fertig wird. Das Geld dafür kommt vor allem vom Bund. Sonst wäre der politische Druck in der Stadt auch sicherlich deutlich höher. Weil die Hafen-Infrastruktur dafür nicht kurz mal weggenommen werden kann, muss die Autobahn mehrfach als Tunnel oder Brücke gebaut werden. So etwa gleich am Anfang für die querende Hafenbahn. Ein Stück weiter wird die Autobahnauffahrt Moorburg als Autobahnkreuz neu gebaut.

Die A26-Ost soll die A1 mit der A7 verbinden (Visualisierung). Deges So schlicht sieht die A26-Ost fast auf keinem Abschnitt aus, meist besteht sie aus Brücken, Tunneln und Kreuzen.

Beim Kraftwerk Moorburg im Hafen wird die A26 zur Hochstraße, die dann auf massiven Pfeilern als Brückenbauwerk über die Süderelbe führt und danach auf der Elbinsel Hohe Schaar weiter als Brücke über viele bestehende Logistik- und Industrieanlagen verläuft. Ein riesiges Straßen-Kleeblatt entsteht im Hafen als sogenannter Verteilerkreis mit zwei Straßenebenen. Hier sollen alle wichtigen Hafenstraßen zusammengeführt werden. Unten drunter ist die Anbindung zur Hafenbahn. Dort entstehen auch neue Abstellflächen für Container und Lkw.

1,5 Kilometer Lärmschutztunnel für Wilhelmsburg

Sabine Sommer, Vorsitzende des BUND: „Diese Pläne sind nicht mehr zeitgemäß.“ BUND Sabine Sommer, Vorsitzende des BUND: „Diese Pläne sind nicht mehr zeitgemäß.“

Wilhelmsburg bekommt einen Lärmschutztunnel bei der Abfahrt der B75, denn sonst würde der ganze zusätzliche Verkehr viel zu laut für die Wohnbebauung. In dem Tunnel verschwindet die A26 unter Hafenbahn, S- und Fernbahn. Dieser 1,5 Kilometer lange Tunnel verbirgt auch die neue Anschlussstelle Stillhorn, die unterirdisch geplant ist. Und zu guter Letzt bekommt die Autobahn beim Anschluss an die A1 in Kirchdorf-Süd einen 950 Meter langen zu einer Seite offenen Teil-Tunnel, ein sogenanntes Galerie-Bauwerk.

Da wundert es nicht, dass laut BUND-Berechnungen trotz ohnehin hoher Versiegelung im Hafengebiet durch die A26 Ost noch einmal weitere 36 Hektar versiegelt werden. Zudem gehen elf Hektar Moorböden verloren und 150 Hektar Biotope (vor allem in Moorburg), plus 800 Bäume.

„Wieso wird heute noch eine fossile Infrastruktur dieses Ausmaßes neu gebaut?“, kritisiert die BUND-Vorsitzende Sabine Sommer. „Diese Straße wird erst nach 2030 fertig sein.“ Torfböden von vier Metern Dicke müssen dafür ausgehoben werden, Moorfrösche und seltene Spechte verlören insbesondere im Bereich Moorburg wichtige Habitate. „Es werden enorme Mengen Beton verbaut, es wird enorm viel Fläche versiegelt“, sagt Sommer. „Das widerspricht der nötigen Verkehrswende und dem für Hamburg so wichtigen Flächenschutz.“