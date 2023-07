Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg: Diese Einkaufsmeilen sind geöffnet

In Hamburg startet an diesem Sonntag (13 Uhr) der zweite von vier verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr. In allen Bezirken gibt es entsprechende Angebote. Ein Überblick.

In der Innenstadt und vielen Stadtteilen können die Besucher durch die Geschäfte bummeln, Sommertrends entdecken sowie Veranstaltungen rund um das Thema „Inklusion und Integration“ erleben, teilten die Veranstalter mit. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Hier können Sie am verkaufsoffenen Sonntag shoppen

Im Bezirk Altona beteiligen sich das Mercado, die Fußgängerzone Große Bergstraße/Neue Große Bergstraße, der Paul-Nevermann-Platz, die Geschäfte entlang der Ottenser Hauptstraße, die Große Rainstraße, der Hahnenkamp und die Bahrenfelder Straße (Ottensen/Altona-Altstadt). Das Elbe-Einkaufszentrum an der Osdorfer Landstraße (Osdorf) und die Läden an der Wedeler Landstraße (Rissen) sind ebenfalls dabei.

In Bergedorf werden die Geschäfte rund um den Lohbrügger Markt ihre Türen öffnen. In Moorfleet beteiligt sich Ikea am Unteren Landweg 77. In Eimsbüttel kann rund um die Osterstraße geshoppt werden. Möbel Höffner an der Holsteiner Chaussee (Eidelstedt), der Tibarg (Niendorf) sowie Ikea an der Straße Wunderbrunnen (Schnelsen) beteiligen sich ebenfalls.

Die gesamte Innenstadt sowie die HafenCity sind natürlich auch mit dabei. Das Billstedt-Center öffnet ebenfalls seine Türen am siebten Tag der Woche, ebenso wie die Hamburger Meile und die Einkaufsstraßen in Harburg, Duvenstedt, Farmsen-Berne, Poppenbüttel und Wandsbek. (dpa/prei)