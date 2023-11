Verkaufsoffener Sonntag: Alles, was Sie wissen müssen

Durch Hamburgs Innenstadt bummeln, Winter-Schnäppchen machen oder schon die ersten Weihnachtsgeschenke kaufen – Hamburgs letzter verkaufsoffener Sonntag in diesem Jahr macht es möglich. Zahlreiche Geschäfte und Einkaufszentren in Hamburg öffnen diesen Sonntag ihre Türen und locken mit attraktiven Angeboten. Ein buntes Kulturprogramm sorgt währenddessen für die Rund-um-Unterhaltung.

Der diesjährig letzte verkaufsoffene Sonntag in Hamburg findet diesen Sonntag am 5. November von 13 bis 18 Uhr statt. Fast 400.000 Menschen aus Hamburg und dem Umland werden laut City Management Hamburg erwartet, wie der NDR berichtet. Neben einzelnen Geschäften beteiligen sich auch elf Hamburger Einkaufszentren an dem besonderen Shopping-Tag. Darunter das Mercado in Altona, das Phoenix Center in Harburg oder das Alstertal-Einkaufszentrum in Poppenbüttel.

Diesjährig letzter verkaufsoffener Sonntag in Hamburg am 5. November

Zahlreiche Geschäfte nehmen den Tag zum Anlass, mit zusätzlichen Rabatten um Kunden zu werben: Bei Galeria Karstadt etwa gibt es Rabatte von 20 Prozent auf bestimmte Sortimente. Ebenfalls diesen Sonntag bei Galeria Karstadt zu finden: „Die größte Praline Deutschlands“. Das berichtet das „Abendblatt“. Acht Quadratmeter soll die Süßigkeit des Herstellers Wagner groß sein. Am Sonntag wird sie in 100 Gramm-Stücken zugunsten des Kinder-Hospizes Sternenbrücke verkauft.

Neben dem großen Shopping-Erlebnis sorgt auch das buntes Kulturprogramm „Kultur und Kunst“ in ganz Hamburg für Unterhaltung: So lädt beispielsweise das Bucerius Kunst Forum Jung und Alt ein, sich künstlerisch auszutoben und in der Europa-Passage macht Entertainer Jörg Knörr Stimmung. Das „Play 23 – Creative Gaming Festival“ im ehemaligen Karstadt Sport Gebäude in der Mönckebergstraße lässt unterdessen Gaming-Freunde an eigenen Spielideen basteln.

Kulturprogramm „Kunst und Kultur“ sorgt für Unterhaltung

Doch auch in anderen Stadtteilen ist für Entertainment gesorgt: Eimsbüttel plant mit einem Musik-Programm ein „Hoch auf die Kultur“ und Harburg feiert das 20. Jubiläum des Harburger Kulturtags: Verschiedene Harburger Kultureinrichtungen und -projekte präsentieren ihre Werke am Sonntag von 12 bis 20 Uhr – der Eintritt ist stets kostenlos.

In Bergedorf findet das alljährliche Martins-Markt-Fest rund um die St. Petri und Pauli Kirche statt – dieses findet traditionell seinen Abschluss mit einem großen Laternenumzug. Gestartet wird der um 17 Uhr im Sachsentor 58. Währenddessen versorgt Wandsbek Besucherinnen und Besucher mit Glühwein und Schmalzgebäck auf dem Weihnachtsmarkt „Wandsbeker Winterzauber“. Eine Übersicht über das gesamte Programm rund um den verkaufsoffenen Sonntag finden Sie hier.

Hamburg veranstaltet jeweils vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr. Für 2024 betrifft das den 7. Januar, den 24. März, den 29. September und schließlich den 3. November.