Verfolgungsjagd im Villenviertel: Luxuswagen-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Quietschende Reifen im Villenviertel: Im feinen Harvestehude hat es in der Nacht zu Freitag eine Verfolgungsjagd gegeben. Das wird Folgen haben für den Fahrer eines Luxuswagens.

Wie die Polizei mitteilte, versuchte die Besatzung eines Streifenwagens gegen halb ein Uhr in der Nacht einen grauen BMW zu stoppen. Der mindestens 76.000 Euro teure Sportwagen sei im Mittelweg mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Fluchtwagen später im feinen Teil Winterhudes entdeckt

Doch statt anzuhalten, habe der Fahrer Gas gegeben. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und baten um Verstärkung. Im Kreisverkehr Alte Rabenstraße kam es dann zur Kollision zweier Streifenwagen. Der BMW-Fahrer entkam vorerst unerkannt.

Etwa eine Stunde später entdeckte die Besatzung eines weiteren Streifenwagens den Luxuswagen an edler Adresse: Der M440i stand in einer Parklücke an der Mövenstraße (Winterhude). Es soll sich um einen Mietwagen handeln. Wer der Fahrer gewesen sein könnte, wird derzeit noch überprüft. (ng)