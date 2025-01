Zieht das Naturkundemuseum, für das die Stadt bereits seit Jahren einen geeigneten Standort sucht, künftig in den Elbtower? Das will zumindest Hamburgs Bauunternehmer Dieter Becken, der zusammen mit seinem Konsortium seit Mitte Dezember exklusiv mit dem Insolvenzverwalter um die Bauruine in der HafenCity verhandelt. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) bezeichnete diese Idee als „charmant“. Die Opposition warf dem Senat wiederum vor, damit ein Versprechen zu brechen. Sogar SPD-Leute sehen die Pläne skeptisch.