Mit Schlagring in der Tasche in den Urlaub? Keine gute Idee

Die Bundespolizei hat am Flughafen einen verbotenen Gegenstand bei einer Gepäckkontrolle sichergestellt. Der Schlagring steckte in der Jacke eines Passagiers, der auf dem Weg nach Albanien war.

Gegen 14.30 Uhr hatte der Mann seine Jacke in die Gepäckwanne der Sicherheitskontrolle gelegt. Dann passierte der griechische Staatsbürger die Durchleuchtungsanlage und wartete am anderen Ende des Gepäckbandes auf seine Sachen. Doch die kamen nicht.

Hamburg Airport: Verbotener Gegenstand steckte in der Jacke eines Passagiers

Die Luftsicherheitsassistenten entdeckten den verdächtigen Gegenstand und zogen die Bundespolizei hinzu. Die Jacke wurde genauer untersucht. Dabei wurde der Schlagring gefunden. Da es sich dabei um einen verbotenen

Gegenstand nach dem Waffengesetz handelt, stellte die Bundespolizei den Schlagring sicher.

Wie die Bundespolizei mitteilte, gab der Reisende an, in der Gastronomie zu arbeiten und regelmäßig spät

abends alleine nach Hause zu gehen. Daher habe er zum Selbstschutz den Schlagring dabei. Er habe den Schlagring von seiner Schwester geschenkt bekommen und diesen seit Monaten in der Jackentasche dabei.

Der 22-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Im Anschluss konnte er weiterreisen. (mp)