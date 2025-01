Die Nebenkostenabrechnung kommt und mit ihr der Schreck: Kann das wahr sein? Diese hohe Nachzahlung? Haben wir wirklich so viel geheizt? Wir waren doch so sparsam! Tatsächlich sind viele Heizkostenabrechnungen fehlerhaft, wie Mietervereine schon lange bemängeln. Die Linke bietet nun einen gratis „Heizkosten-Check“ an. Bundesweit nutzen bereits tausende Haushalte den Service, auch Hamburger Mieter haben ihre Heizungsrechnung schon über das Portal hochgeladen – und können sich nun über einen warmen Geldregen freuen.