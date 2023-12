Verbot von unangemeldeten Demos in Hamburg erneut verlängert

Nicht angemeldete und genehmigte Versammlungen zur Unterstützung der Hamas oder deren Angriffe auf Israel bleiben in Hamburg bis zum Mittwoch (6. Dezember) weiter verboten.

Eine seit Mitte Oktober geltende Allgemeinverfügung wurde erneut verlängert, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Regulär angemeldete Versammlungen unter freiem Himmel würden auch weiterhin von der Versammlungsbehörde intensiv geprüft und bestätigt, soweit keine Gründe für ein Verbot vorliegen, hieß es.

Am Samstag sind in Hamburg mehr als 1000 Menschen bei einer angemeldeten Demonstration in der Innenstadt auf die Straße gegangen. Gegen 15 Uhr trafen die ersten Demonstranten am Hachmannplatz in St. Georg ein. Angemeldet waren 500, doch die Gruppe wuchs rasch: Gegen 17 Uhr zählte die Polizei etwa 1200 Teilnehmer. (dpa/mp)