Vater (74) misshandelt seine Töchter: Prügel mit Wasserwaage und Kochlöffel

Vor dem Amtsgericht Wandsbek muss sich Mann verantworten, weil er seine kleinen Töchter mehrfach geschlagen haben soll. Laut Staatsanwaltschaft prügelte der 74-Jährige die Kinder unter anderem mit der Hand, einem Kochlöffel und einer Wasserwaage.

Der Vorwurf lautet Misshandlung Schutzbefohlener. Zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 soll er seine beiden damals vier- und sieben- beziehungsweise achtjährigen Töchter mehrfach körperlich bestraft haben. So wird ihm vorgeworfen, der Vierjährigen in seiner Wohnung in der Kielmannseggstraße (Marienthal) mehrfach mit den Händen auf die Füße geschlagen zu haben, weil sie die Wohnung unerlaubt verlassen wollte. Außerdem soll er ihr mit einer Wasserwaage auf die Füße geschlagen haben.

Die ältere Tochter soll er mit Schulheften und mit einem Hausschuh im Gesicht geschlagen haben, weil sie keine arabischen Abschriften gefertigt hatte. Auch soll er sie als „Hündin“ beschimpft haben, weil sie nicht wollte, dass er Fotos oder Videos von ihr macht. Als sie nicht staubsaugen wollte, soll er sie mit einem Kochlöffel geschlagen haben. Der Prozess gegen den Mann sollte am kommenden Freitag um 10 Uhr beginnen, wurde aber kurzfristig auf den 8. November verlegt. (prei)