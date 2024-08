CDU und FDP fordern die sofortige Räumung des Pro-Palästina-Protestcamps, am Samstag wurden bei einem Einsatz zwei Polizistinnen verletzt. Das umstrittene Camp gibt es seit Mai, aber was ist da überhaupt los? Die MOPO hat sich im Camp umgeschaut und versucht, mit den Protestlern zu sprechen – kein einfaches Unterfangen.

Für eine Gruppe, die für politische Ziele kämpft, ist man im Pro-Palästina-Protestcamp überraschend verschwiegen. Das Camp steht gegenüber dem Dammtor-Bahnhof an der Moorweide. Erst am Samstag kam es dort zu einem Zwischenfall: Mehrere Bewohner stritten sich, die Polizei wollte schlichten. Die Bewohner solidarisierten sich gegen die Polizei und zwei Beamtinnen wurden verletzt. Dutzende Einsatzkräfte wurden herbeigerufen, drei Demonstranten kamen kurzzeitig in Gewahrsam.