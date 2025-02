Vandalismus in Hamburg: Fast 120 mobile Blitzer beschädigt

Keiner mag sie. Und manche Menschen lassen sogar ihre Wut an ihnen aus: Mobile Blitzer sind in Hamburg im vergangenen Jahr mehrere Dutzend Mal überklebt, besprüht oder zerkratzt worden. Dabei sind die grauen, eckigen Raser-Fallen für die Hansestadt eine wichtige Geldquelle.

Exakt 114 Mal hat die Polizei im vergangenen Jahr entsprechende Beschädigungen an den sogenannten mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen registriert, wie ein Sprecher mitteilte.

Hamburg: Pro Tag sind 20 mobile Blitzer im Einsatz

Im Jahr zuvor waren es 120 Fälle von Vandalismus. In Hamburg sind derzeit etwa 20 Blitzer-Anhänger täglich im Einsatz – wenn sie nicht gerade repariert oder gereinigt werden müssen.

Deutlich weniger Schäden werden bei den 48 fest installierten Blitzern registriert. Die wurden 2024 dreimal beschädigt, sagte der Sprecher. 2023 gab es noch 13 Fälle.

Wer Blitzer beschädigt oder zerstört, kann vergleichsweise hart dafür bestraft werden. Der Polizei zufolge sind eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: „Mama, das wird mein Totenbett“: Long Covid – Elternpaar kämpft um Tochter

Die Blitzgeräte sind in Hamburg eine wahre Geldgrube – weil viele Menschen in der Stadt zu schnell unterwegs sind. Im vergangenen Jahr hat Hansestadt wieder eine Rekordsumme an Bußgeldern eingenommen. Knapp 47 Millionen Euro haben die Raser 2024 in die Kassen der Stadt gespült. Das waren noch einmal rund drei Millionen Euro mehr als 2023. (dpa/mp)