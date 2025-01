Es ist ein Schicksal, das immer mehr Menschen in Deutschland betrifft: Hunderttausende sind in Folge einer Corona-Infektion an dem Chronischen Fatigue-Syndrom ME/CFS erkrankt, darunter auch die Zwölfjährige Mia Schellen aus Hamburg. Für das Mädchen gibt es keine Hilfe. Sie liegt wie lebendig begraben in ihrem dunklen Zimmer und trägt auch gegen das letzte bisschen Licht eine Sonnenbrille. Für ihre Familie ist die Situation eine Katastrophe – menschlich, psychisch, finanziell. Wer hilft den Betroffenen?