Ab sofort bietet der Hamburger Flughafen mit der Fluggesellschaft „Eurowings“ einen Erstflug zur spanischen Großstadt Valencia an. Bereits gegen Ende des Jahres plant die Fluggesellschaft zwei weitere Erstflüge nach Göteborg und Marrakesch.

Dabei ist Valencia ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Im September lassen sich noch Temperaturen von bis zu 30 Grad an der Stadt am Mittelmeer genießen. „Sobald der Herbst uns wieder kühlere Temperaturen beschert, sehnen sich viele Passagiere nach einer Verlängerung des Sommers“, sagt Gesa Zaremba, Leiterin „Airline and Traffic Development“, am Hamburg Airport.

Hamburg: Neuer Direktflug verlängert den Sommer

Eurowings CEO Jens Bischof freut sich über die vielfältigen Möglichkeiten an Direktflügen von Eurowings: „Als Deutschlands führender Ferienflieger können unsere Kunden ab Hamburg unter mehr als 50 attraktiven Europazielen wählen“, so der CEO.

Eurowings: Erweiterung der Direktflüge im November

Neue Zieldestinationen warten ab November auf Reisende. So bietet die Fluggesellschaft ab dem 1. November dieses Jahres sechsmal wöchentlich einen Direktflug in die schwedische Großstadt Göteborg an. Zudem können Reisende ab dem 6. November von der Hansestadt aus nach Marrakesch fliegen, der Großstadt im Südwesten Marokkos.