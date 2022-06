„Untersuchung der Covid-Impfstoffe“: Verschwörer treffen sich auf dem Kiez

Holger Reißner spricht auf dubiosen Plattformen von den Corona-Impfstoffen als einem „Waffensystem der fünften Generation“ und war zuletzt Redner bei „Queerdenken“-Demos in Hamburg. Am Mittwochabend will er sich mit anderen Verschwörungsideologen auf dem Kiez treffen.

Um 19 Uhr soll es losgehen: Auf der Großen Freiheit auf St. Pauli wollen sich Corona-Verschwörer treffen, um die „erste öffentliche Untersuchung der Covid19-Impfstoffe“ abzuhalten. Bei dem Initiator soll es sich um Holger Reißner, einen bekannten Verschwörungsideologen, handeln.

Hamburg: Corona-Schwurbler treffen sich auf St. Pauli

Öffentliche Untersuchungen von Flüssigkeiten, die er als Corona-Impfstoffe bezeichnet, scheinen Reißners Steckenpferd zu sein. Bereits Ende vergangenen Jahres unternahm er eine vermeintliche Untersuchung während eines Interviews und vor den laufenden Kameras des Schwurbel-Formats „Wahre Gesundheit“.

Die Polizei Hamburg ist über das geplante Treffen informiert. Wenn es nötig sei, werde man erforderliche Maßnahmen ergreifen, heißt es seitens eines Sprechers. (mp)