Schwindet der Glaube an Verschwörungstheorien? Xavier Naidoo scheint nicht der Einzige zu sein, der nun nach Jahren des Schwurbelns zurückrudert. Aus Sicherheitskreisen ist zu vernehmen, dass das Interesse an solchen Theorien stetig sinkt. Auch der Verfassungsschutz bestätigt der MOPO einen Rückgang der Zahlen.

Vor allem der als demokratiefeindlich geltende Hamburger Verein UMEHR e.V. („United Movement for Equal Human Rights“) muss seit Februar mit sinkenden Teilnehmerzahlen bei seinen Demos umgehen: Statt 6000 kamen nicht einmal 3000, im April sank die Zahl dann auf 1500. „Tendenz sinkend“, sagt Marco Haase vom Hamburger Verfassungsschutz.

Hamburg: Ist der Glaube vieler Verschwörungstheoretiker gebrochen?

UMEHR plant für kommenden Samstag eine weitere Demo, wieder vor der Kunsthalle in der City. Der Veranstalter rechnet mit 3000 Teilnehmern, Sicherheitsbehörden glauben, dass nicht einmal die Hälfte der Zahl kommen wird. „Es scheint sich herumzusprechen, dass dort Verfassungsfeinde am Werke sind“, so Haase.

Marco Haase ist Sprecher des Hamburger Verfassungsschutzes. hfr Marco Haase ist Sprecher des Hamburger Verfassungsschutzes.

UMEHR wird dem neuen Phänomenbereich der „Delegitimierer“ zugerechnet; die Gruppierung soll grundsätzlich die parlamentarische Demokratie verachten und dabei noch Verschwörungsmythen verbreiten. „Etwa nach dem Motto, dass sich der Staat Corona nur ausgedacht habe, um seine Bürger zu gängeln“, so Haase. Zum Teil gebe es in dem Milieu auch Bezüge zum Antisemitismus, Rechts- und Linksextremismus und in die Reichsbürger-Szene.

Auch am Bergedorfer Bahnhof ist erneut eine Demo angemeldet worden, die Bezüge zum UMEHR-Verein haben soll. Der Veranstalter gab die Teilnehmerzahl mit 500 an – zuletzt kamen am 16. April nur 42.

„Unsere klare Botschaft: Niemand hat etwas gegen Versammlungen, jeder darf in unserer Demokratie auch kritisch gegenüber Pandemiemaßnahmen eingestellt sein“, sagt Haase. Aber: „Wer am Sonnabend bei dieser Demo an der Kunsthalle mitmacht, steht Seite an Seite mit Extremisten, mit erklärten Feinden unserer Demokratie.“ Die Behörde werde auch weiter die Öffentlichkeit ausführlich über die „extremistischen Hintergründe von UMEHR informieren“.