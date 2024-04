Uni führt neuen Studiengang ein: Wo Studenten zum „Sex-perten“ werden

Um Sex ging es bei einem klassischen Psychologiestudium bisher weniger. Allenfalls wenn Sigmund Freud ins Spiel kam. Jetzt hat eine Hamburger Hochschule das Thema ganz oben auf die Agenda gesetzt: Wer an der Hochschule Macromedia studiert, kann sich zum „Sex-perten“ ausbilden lassen.

Wie die private Hochschule an der Gertrudenstraße (Altstadt) am Dienstag mitteilte, wird ab dem Wintersemester 2024 im Rahmen des Psychologiestudiums ein neuer Schwerpunkt angeboten: Sexualtherapie.

Neuer Studiengang in privater Hochschule in Hamburg: Sexualtherapie

Ziel sei es, Studierenden bereits im Grundstudium fundierte Kenntnisse in diesem spezialisierten Bereich nahezubringen, der aus Sicht der Hochschule noch immer ein „gesellschaftliches Tabu“ darstellt. Inhaltlich soll es dabei um Fragen der sexuellen Gesundheit und des sexuellen Wohlbefindens gehen, um den aus Sicht der Hochschule allgemein steigenden Bedarf an seriösen und informierten Inhalten zu bedienen, den die künftigen Sexualtherapeuten und -therapeutinnen dann später beruflich anwenden sollen.

So sollten die Studierenden in den Vertiefungsmodulen „lernen, offen und ohne Scham über intime Themen zu sprechen, um später als Sexualberater:in oder Paarberater:in Menschen mit Problemen auf diesem Gebiet wirksam unterstützen zu können“, heißt es in einer Mitteilung der Macromedia.

Die Initiative unterstreiche das „Engagement der Hochschule, reale Probleme aufzugreifen und die Studierenden darauf vorzubereiten, sich den komplexen Herausforderungen der heutigen Gesellschaft zu stellen“, so der Wortlaut der Pressemitteilung.

Hochschule engagiert Influencerin als selbsternannte Sex-Expertin

Um den neuen Studiengang möglichst medienwirksam an den Mann bzw. die Frau zu bringen, hat die Hochschule – wenig wissenschaftlich – sogar eine Influencerin namens Lilo rekrutiert, die auf Instagram den Account @lustainable führt und darauf hinweist, dass die Studierenden dabei auch Schlüsse für ihr eigenes Leben ziehen könnten.

„Häufig passiert es, dass unterschiedliche Gewohnheiten, Erwartungen und Wünsche im Raum stehen, und dann die beteiligten Parteien frustriert werden. Da ist es hilfreich, über die eigenen Wünsche, aber auch Ängste und Grenzen zu sprechen“, so die selbsternannte Expertin.

Die Hochschule Macromedia ist nach eigener Beschreibung eine Multi-Campus-Hochschule. Privater Träger ist die Macromedia GmbH mit Sitz in München. Weitere Standorte sind Berlin, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. Zusammen mit den Studienzentren in Bremen, Dresden, Düsseldorf, Hannover und Nürnberg zählt die Hochschule aktuell 5200 Studierende.