Immer wieder geraten Massage-Salons in Hamburg ins Visier der Polizei und des Zolls. Unter dem Deckmantel der traditionellen thailändischen Massage werden den Kunden dort Entspannungen ganz anderer Art verschafft. Die Behörden stellen bei ihren Razzien immer wieder fest, dass die dort tätigen Frauen häufig zu Sexarbeit gezwungen werden – raus dürfen sie nur mit einem Aufpasser, gelockt werden sie mit falschen Versprechungen. Das brutale Geschäft ist hierarchisch organisiert – und ein besonders drastischer Fall zeigt, dass mitunter auch Frauen im Hintergrund die Fäden ziehen.

Das Geschäft mit der Prostitution blüht nach wie vor in der Hansestadt. Kaum ein Stadtteil in Hamburg, in dem es kein Haus gibt, in dem der Wohnungsprostitution nachgegangen wird. Viele Kunden favorisieren die diskreten „Modellwohnungen“, die häufig an Ein- und Ausfallstraßen und nahe zur Autobahn liegen, gegenüber Bordellen.

Prostitution in Massagesalons: Frauen wie Sklavinnen gehalten

Seit Jahren wächst zudem die Zahl der Massage-Studios, in denen mit traditioneller asiatischer Massage geworben wird. Tatsächlich bleibt es dabei aber häufig eben nicht. Nacken- und Rückenmassagen sind oft nur der Beginn, danach gibt es käuflichen Sex. Viele der Frauen werden nach MOPO-Informationen wie Sklavinnen gehalten, müssen teilweise 24 Stunden am Tag zu Diensten sein. Sie dürfen die Studios nur mit einem Aufpasser verlassen.

„Nicht selten sind die dort anwesenden Frauen, darunter auch Transsexuelle, illegal in Deutschland. Gelockt mit falschen Versprechungen, werden sie systematisch in die Prostitution getrieben“, sagt ein Insider zur MOPO.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizei stürmt „Thai-Puff“ in Hamburg – ausgerechnet in der „Hauptverkehrszeit“

Und tatsächlich trifft die Kontrollgruppe „Schwarzarbeit“ des Zolls bei ihren Kontrollen in den Studios immer wieder auf Frauen, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Diverse Verfahren gegen die Betreiber wurden in der Vergangenheit eingeleitet. Erst Mitte Februar haben Polizei und Zoll einen Massage-Salon in Barmbek durchsucht – zum wiederholen Mal.

Frauen als Zuhälterinnen vor Gericht

Die Drahtzieher dieses Geschäftsmodells sind aber nicht nur Männer. Zuletzt standen im September vergangenen Jahres drei Frauen in Hamburg wegen Menschenhandels vor Gericht. Die Chefin (66) des Trios soll den illegalen Aufenthaltsstatus und damit die Hilflosigkeit der Betroffenen ausgenutzt haben. Einen Großteil der erzielten Einnahmen, insgesamt rund 260.000 Euro, soll sie in die eigene Tasche gesteckt haben.

Im Mai vergangenen Jahren durchsuchten Polizei und Zoll einen Thai-Puff in Barmbek-Süd. BlaulichtNews Im Mai vergangenen Jahren durchsuchten Polizei und Zoll einen Thai-Puff in Barmbek-Süd.

Das Geschäft mit den Asiatinnen ist teilweise sehr strukturiert, wie die MOPO erfuhr. Vom Schleuser bis zum Betreiber eines Massage-Salons herrscht eine strenge Hierarchie. Auch Buchhalter gibt es, die die Einnahmen der Frauen protokollieren und innerhalb der Bande verteilen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehr als 20 Prostituierte auf 250 Metern: Das ist Hamburgs neue Rotlichtmeile

Zollsprecher Oliver Bachmann sagt auf MOPO-Anfrage: „In den Verbundeinsätzen mit der Polizei stellen unsere Beamten immer wieder schwerwiegende Verstöße bei den Sozialabgaben und illegale Arbeitsaufnahmen fest. Kaum eine Kontrolle in einem Bordell verläuft ohne Beanstandungen. Besonders in Massagesalons und Nagel-Studios werden immer wieder Asiatinnen angetroffen, die sich illegal in der BRD aufhalten.“

Immer wieder Zuhälterei und Zwangsprostitution aufgedeckt

Aus Polizeikreisen erfuhr die MOPO, dass bei Razzien in Bordellen und Massage-Studios auch immer wieder Fälle von Zwangsprostitution und Zuhälterei aufgedeckt werden. Neben Asiatinnen sind oft Frauen aus Südosteuropa die Opfer.

„Wir werden diesen Sumpf nie ganz austrocknen können. Unangemeldete Kontrollen durch die Milieu-Ermittler sind deshalb ein wichtiges Werkzeug, um die Szene im Blick zu halten“, sagt ein Ermittler zur MOPO.