Unfassbar, diese Respektlosigkeit! Wie Kriminelle mit Sinti-Gräbern umgegangen sind

Das Entsetzen unter Hamburgs Sinti ist groß: Offenbar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Kriminelle den evangelischen Friedhof Diebsteich (Bahrenfeld) heimgesucht und sich an den Gruften mehrerer Sinti-Familien zu schaffen gemacht. „Unfassbar, welche Respektlosigkeit die Diebe an den Tag gelegt haben. Solche Menschen machen nicht einmal halt vor einer letzten Ruhestätte“, sagt Christian Rosenberg, Vorsitzender des Sinti-Vereins Hamburg, und schüttelt den Kopf.

Was ist passiert? Dass Sinti-Gräber ausgesprochen reich geschmückt sind, ist bekannt – und hat sich offenbar auch bis zu Kriminellen herumgesprochen. Edelmetalldiebe hatten es auf das Kupfer der Verzierungen abgesehen. Nach Angaben Rosenbergs sind acht Gräber bzw. Gruften betroffen. Beamte der Wache 25 in Othmarschen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Noch eine betroffene Ruhestätte: Auch hier entfernten die Diebe sämtlichen Zierrat aus Edelmetall.

Laut Polizeipressestelle muss sich die Tat zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, abgespielt haben. Die Diebe entwendeten ein fünf mal fünf Meter großes Kupferdach, mehrere Laternen und Ketten aus Kupfer, mit denen die Gräber eingefriedet waren.

Die Diebe rissen kleine Kronen aus Metall aus der Verankerung, ließen sie aber zurück und warfen sie ins Gebüsch, als sie erkannten, dass sie keinen Wert haben. Christian Rosenberg vom Sinti-Verein ist auch persönlich betroffen: In einer der Gruften sind Verwandte bestattet.

Metalldiebstahl hat in den vergangenen Jahren bundesweit immense Ausmaße angenommen. Regelmäßig werden auf Baustellen Kupferkabel entwendet. Besonders stark in Mitleidenschaft gezogen ist seit Jahren die Deutsche Bahn. Wenn dort Diebe zuschlagen, kann das dramatische Folgen haben, nämlich dann, wenn die Täter sicherheitsrelevante Teile stehlen.