Unfall auf der Alster: Ruderboot kracht gegen Segeljolle

Feuerwehreinsatz auf dem Wasser: Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr kam es in Hamburg auf der Außenalster zu einem Unfall. Ein Ruderboot war in die Seite einer Segeljolle gekracht.

Mehrere Passant:innen am Land beobachteten den Unfall aus der Ferne und alarmierten die Feuerwehr. Diese rückte mit zwei Kleinbooten und einem Löschfahrzeug an.

Laut Angaben der Feuerwehr ist jedoch nichts Schlimmes passiert. „Als wir am Unfallort waren, haben die betroffenen Personen schon alles in Eigenregie erledigt. Zudem wurde niemand verletzt“, sagte ein Sprecher der Polizei. (sd)