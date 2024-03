Hamburger Familie stürzt im Urlaub 40 Meter in die Tiefe – und hat unfassbares Glück

Unfassbares Glück hatte eine Hamburger Familie, die in Tirol Urlaub machte und auf dem Weg zum Skifahren war: Ihr Auto fiel einen Abhang herunter und raste 40 Meter in die Tiefe. Trotzdem konnten sich alle selbstständig aus dem Wagen befreien. Kurze Zeit später geschah der nächste Unfall in Tirol, bei dem ein Auto aus Hamburg beteiligt war.

Der erste Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr, wie ein Sprecher der Polizei in Österreich der MOPO sagte. Demnach war ein Vater mit seinen zwei minderjährigen Söhnen anscheinend auf dem Weg zum Skigebiet Hochfügen im Zillertal unterwegs, als es plötzlich anfing zu schneien.

Tirol: Hamburger Familie stürzt 40 Meter in die Tiefe

Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab – das Auto fiel 40 Meter in die Tiefe, überschlug sich mehrfach und blieb in einem Waldstück liegen. Die drei Insassen hatten riesiges Glück: Sie überlebten den Unfall und konnten sich sogar selbstständig aus dem Wagen befreien.

Mehrere Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber eilten zur Unfallstelle. Die drei Deutschen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rund zehn Minuten später und rund 20 Kilometer entfernt geschah dann der nächste Unfall, bei dem ein Auto aus Hamburg beteiligt war: Eine Autofahrerin kam von der Achenseestraße ab, prallte gegen einen Baum und kam in einer steilen Böschung zum Stehen. Sowohl die Frau als auch ihr Beifahrer blieben unverletzt.

Beide Hamburger Familien hatten offenbar mehr als einen Schutzengel in Tirol dabei. (elu)