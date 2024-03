„Menschenleben in Gefahr“, laute Knallgeräusche: Feuerwehr rückt zu Großeinsatz aus

Großeinsatz für die Feuerwehr: In einer Tiefgarage im Hamburger Stadtteil Rahlstedt brannten am Samstagmittag zwei Autos. Zunächst hieß es, Menschenleben seinen in Gefahr. Zum Glück gab es wenig später Entwarnung.

Um 14.44 Uhr wurde die Feuerwehr in die Greifenberger Straße gerufen, wie ein Feuerwehr-Sprecher der MOPO sagte. Zunächst brannte ein Auto, kurze Zeit später stand ein weiterer Pkw in Flammen. „Menschenleben in Gefahr“, hieß es in der Alarmierung – denn es befänden sich noch Menschen in der Garage.

Brand in Hamburger Tiefgarage: Anwohner versuchen, Autos zu retten

Als die Feuerwehr ankam, war die Tiefgarage komplett verraucht. Weil die Reifen der Autos platzten, kam es immer wieder zu lauten Knall-Geräuschen. Anwohner hatten zunächst noch versucht, ihre Autos aus der Garage zu holen. Die Polizei verhinderte dies jedoch.

Die Feuerwehr begab sich in der Garage auf die Suche – doch zum Glück gab es wenig später Entwarnung: Es wurden keine Menschen gefunden, niemand wurde verletzt.

Der Brand konnte um 15.24 Uhr gelöscht werden. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Warum das Auto Feuer fing, ist noch unklar. Am Montag wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen. (roeer/elu)