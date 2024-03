Erst Schlägerei, dann Autounfall: Mehrere Verletzte bei Tumulten auf offener Straße

In der Stader Altstadt (Kreis Stade) ist es am späten Freitagnachmittag zu tumultartigen Szenen gekommen. In deren Verlauf sind vier Menschen verletzt worden. Zeugen berichten, dass ein Messer im Spiel gewesen sein soll.

Wie die MOPO erfuhr, soll es mehrere, aufeinander folgende Vorfälle an der Straße Beim Salztor gegeben haben. Zunächst waren laut Polizei aus ungeklärter Ursache mehrere Personen aufeinander losgegangen. Direkt vor einer Shisha-Bar, deren Scheiben im Verlaufe der Auseinandersetzung zu Bruch gingen. Vier Beteiligte wurden dabei verletzt.

Erst Schlägerei, dann Kollision zwischen drei Fahrzeugen

In der Folge kam es am Tatort zu einer Kollision zwischen drei Autos. Vermutet wird, dass die Insassen ebenfalls an der Schlägerei beteiligt waren.

Über die Schwere der Verletzungen gab es auf MOPO-Nachfrage zunächst keine genauen Angaben. Fest steht: Auf der Straße lagen größere Blutlachen, zwei Notärzte waren im Einsatz. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Erst am späten Abend und nach eingehenden Ermittlungen wollen die Beamten Näheres bekanntgeben.