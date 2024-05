Umweltschädlich! Zoll stoppt Ausfuhr von Kühlschränken am Hafen

Der Zoll als Umweltschützer: Die Beamten entdeckten im Hamburger Hafen Kühlschränke, die umweltschädliche Stoffe enthalten – und verhinderten den geplanten Export.

Der Zoll hat am Hamburger Hafen die Ausfuhr von 33 FCKW-haltigen Kühlschränken gestoppt. Zollbeamte hatten Anfang April die Elektrogeräte als unangemeldete Beiladung in einem Container mit zwei Autos gefunden, wie das Zollamt am Freitag mitteilte.

FCKW wegen umweltschädlicher Wirkung verboten

Die Fahrzeuge und die Kühlschränke sollten exportiert werden. Die Abfallbehörde habe nun befunden, dass die Kühlschränke wegen des FCKW nicht exportiert werden dürfen.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum in Hamburg auf einmal Zöllner für wichtige Kontrollen fehlen

FCKW sind Fluorchlorkohlenwasserstoffe – also chemische Verbindungen, die Chlor, Fluor und Kohlenstoff enthalten. Sie wurden früher oft als Kältemittel und Treibmittel etwa für Sprays verwendet. Wegen ihrer schädlichen Auswirkungen auf die Ozonschicht gilt seit 2010 weltweit ein Produktionsverbot. Die Kühlschränke müssen dem Zollamt zufolge nun vom Exporteur entsorgt werden. (dpa/mp)