„Überfällige Entscheidung“: Edel-Lokal in der City schließt überraschend

Es galt als Treffpunkt von Freunden der gehobenen Küche, wurde mehrfach ausgezeichnet: Nach fünf Jahren Gastronomie im Luxushotel Fraser Suites in Hamburg schließt das Restaurant „The Dining Room“ Ende März seine Türen. Was Inhaber Daniel Thompson und Tim-Christopher W. Harris nun vorhaben.

Aus für das „The Dining Room“. Fünf Jahre bewirteten die Inhaber Daniel Thompson, der einst im Buckingham Palace in London für die mittlerweile verstorbene Queen Elizabeth II. kochte, und Tim Harris ihre Gäste. Am 27. März wird das Restaurant am Rödingsmarkt 2 nun schließen. Die Entscheidung sei ihnen nicht leicht gefallen, sei aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht notwendig. „Zuletzt machte der Umsatz vor Ort nur noch 50 Prozent aus“, sagt Harris. „Es war eine überfällige Entscheidung.“

Das Team hat aber nun so einiges vor – und will sich ganz dem Edel-Catering widmen. „Nun können wir unsere Mitarbeitenden viel zielgerichteter für den Catering-Kunden einsetzen und dort, wo sie wirklich benötigt werden“, so Harris weiter.

Genug Erfahrung und einen Kundenstamm haben die beiden bereits: „Unsere Konzepte, wie das Ocean Positive Seafood Fingerfood, die veganen Buffets oder Ethically Raised Local Meats Canapés kommen großartig an“, sagt Harris. Je nach Budget, Wunsch und Umfang werde das Catering individuell gestaltet, wodurch es auch für kleinere Anlässe und schmalere Geldbeutel attraktiv sei.

Es sei das Ende einer wundervollen Ära und man werde die besondere Atmosphäre des Restaurants bis zum Schluss zelebrieren, so Inhaber Harris. Und auch wenn das Restaurant schließe, müsste niemand auf die gehobene Küche verzichten: „Wir bleiben Hamburg und seinen wunderbaren Gästen treu. Nun kommen wir eben zu ihnen und können noch besser auf Kundenwünsche eingehen.“ (vd)