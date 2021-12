In Hamburg mangelt es an dringend benötigten Blutspenden. Laut dem UKE wird die Lage immer angespannter. Mittlerweile sei sogar die Versorgung der Covid-19-Patienten und die Durchführung notwendiger Operationen gefährdet. Und eine Besserung sei nicht in Sicht.

Seit Beginn der Pandemie hat das UKE laut eigenen Angaben zwar rund 55.000 Blutspenden erhalten. Doch mit dem Rückgang der Pandemiebeschränkungen im Sommer und dem Beginn der vierten Welle im Herbst sei die Bereitschaft zur Blutspende drastisch eingebrochen.

Versorgungslage mit Blutkonserven spitzt sich zu

„Die Versorgungslage mit Blutpräparaten ist seit mehreren Wochen angespannt und spitzt sich aktuell weiter zu. Wir gehen davon aus, dass die Menschen mit Blick auf die Weihnachtszeit und wegen der Omikron-Variante ihre Kontakte reduzieren und damit auch nicht zu uns zum Blutspenden kommen“, sagt Dr. Sven Peine, Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin des UKE.

Dramatisch sei die Situation, weil nicht nur an den UKE-Standorten weniger Menschen Blut spenden, sondern bundesweit ein Rückgang zu verzeichnen ist. Damit werde auch der Ankauf von Blutpräparaten zunehmend schwieriger. „Ohne die Verfügbarkeit von Blutkomponenten können wir aber Eingriffe und Operationen nicht in gewohnter Weise durchführen“, sagt Dr. Peine.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Das UKE bittet deshalb dringend darum, die Angebote zum Blutspenden zu nutzen. Spenden darf jeder 18- bis 68-Jährige, der entweder geimpft genesen oder negativ getestet ist, denn an den drei Standorten auf dem UKE-Gelände, an der Universität Hamburg und im Albertinen-Haus gilt die 3G-Regel. Zusätzlich gibt es laut Dr. Sven Peine ein gutes Hygienekonzept.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum in Niedersachsen Blutspenden knapp werden

Die Standorte sind an allen Wochentagen geöffnet. Genaue Öffnungszeiten und weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: https://www.blutsgeschwister.net/ (prei)