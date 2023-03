Wer regelmäßig mit der S3, der S31 oder dem RE5 in den Hamburger Süden oder das Umland pendelt, weiß: Die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und Harburg ist eh schon anfällig für Störungen aller Art. Ob Signalstörung, Bombenentschärfung oder Zugausfall – irgendwas ist immer. Und auch wenn alles normal läuft, ist die Strecke in Stoßzeiten heillos überlastet.

Seit zwei Wochen herrscht Chaos im Hamburger Süden. Nach einem Lkw-Brand unter einer Bahnbrücke fahren die S-Bahnen noch bis Mitte September nicht nach Plan. Einen Ersatzverkehr gibt es zwar – doch der sorgt eher für Ärger, als eine Problemlösung zu sein. Fahrgäste sind genervt, die Stimmung mitunter aggressiv, es soll sogar zu Schlägereien um knappe Plätze kommen.

Wer regelmäßig mit der S3, der S31 oder dem RE5 in den Hamburger Süden oder das Umland pendelt, weiß: Die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und Harburg ist eh schon anfällig für Störungen aller Art. Ob Signalstörung, Bombenentschärfung oder Zugausfall – irgendwas ist immer. Und auch wenn alles normal läuft, ist die Strecke in Stoßzeiten heillos überlastet.

Jetzt aber herrscht vollends Ausnahmezustand. Zwar fahren Busse zwischen den Stationen Elbbrücken und Wilhelmsburg, um die Pendel-S-Bahn, die nach dem Lkw-Brand nur alle 20 Minuten zwischen Hammerbrook und Wilhelmsburg fährt, zu entlasten – doch das funktioniert nur leidlich.

Hamburg: Ersatzverkehr der Linie S3 sorgt für Ärger

Die Fahrzeiten vom Hauptbahnhof nach Wilhelmsburg und weiter nach Harburg haben sich deutlich verlängert. Fahrgäste berichten der MOPO, dass sie 45 Minuten oder sogar eine Stunde gebraucht hätten. Die normale Fahrzeit: zehn bis 15 Minuten. Zudem gebe es kaum planbare Abfahrten der Ersatzverkehre, Züge, Busse und Haltestellen sind oft völlig überfüllt.

deswegen hab ich mich auch gerade dafuer entschieden entspannt durch den alten elbtunnel und den industriehafen zu laufen anstatt mir den stress zu geben, mich mit besoffenen kiezgängern nachts um 0200 in irgendwelche ersatzbusse zu klemmen. ich bin doch nicht irre. — baze.djunkiii (@bazedjunkiii) August 21, 2022

„Auf dem Weg vom Hauptbahnhof stand ich am Freitagmittag mit circa 100 Personen am Bahnsteig in Hammerbrook und wartete auf die Pendelbahn zur Elbinsel, die eigentlich alle 20 Minuten fahren soll. Die kam aber nicht, stattdessen luden immer neue Bahnen vom Hauptbahnhof immer mehr Leute aus, es wurde voller und voller, und es bildete sich eine richtig aggressive Stimmung auf dem Bahnsteig“, berichtet ein Wilhelmsburger der MOPO. „Eine ältere Frau mit Rollator war fast am Weinen, für eingeschränkte Personen ist die Situation besonders schlimm. Als die Bahn nach ca. 30 Minuten kam, quetschten sich alle in die Waggons. An der nächsten Station Elbbrücken versuchten die Leute verzweifelt, zuzusteigen – die meisten schafften es aber nicht mehr rein. Es würde mich nicht wundern, wenn sich die Leute bald um die Plätze prügeln.“

Berichten in sozialen Netzwerken nach ist genau das sogar schon passiert. „Die Leute haben sich heute um einen Platz in der Bahn geschlagen und ihr macht nichts“, beschwerte sich ein Twitter-Nutzer bei der Bahn. Eine andere Nutzerin berichtete von ähnlichen Szenen vor einer Regionalbahn am Hauptbahnhof. Andere ärgerten sich über Busse, die am frühen Samstagmorgen nicht nach Plan fuhren, oder gingen lieber gleich zu Fuß: „Deswegen habe ich mich dafür entschieden, durch den Alten Elbtunnel und den Industriehafen zu laufen, anstatt mich mit besoffenen Kiezgängern nachts in irgendwelche Ersatzbusse zu klemmen“, so ein Nutzer.

Wie wäre es wenn man nicht 30 Minuten in Hammerbrook auf eine Bahn Richtung willhelmsburg warten muss und da auch nochmal 20 Minuten?

Die Leute haben sich heute um einen Platz in der Bahn geschlagen und ihr macht nichts!

Im Anhang ein Bild aus willhelmsburg heute pic.twitter.com/3W5ee2KE7O — Freshihh (@Freshihh) August 17, 2022

Die S-Bahn Hamburg war am Wochenende nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Allerdings: Ab Montag soll der Schienenersatzverkehr ausgeweitet werden. Zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook fahren die S-Bahnen dann immer mit maximaler Zuglänge. Auch die U4 fährt mit neun Wagen bis zur Station Elbbrücken.

S-Bahn Hamburg: Ersatzverkehr noch bis 18. September

Zwischen den Haltestellen Elbbrücken und Wilhelmsburg sollen doppelt so viele Busse fahren, während viele Züge des RE5 zusätzlich in Neugraben halten. Ab dem 29. August verstärkt die Hochbahn die Buslinien 154 und 155, der Metrobus 13 fährt dann bis zu den Elbbrücken. Ab dem 18. September soll alles wieder normal laufen.