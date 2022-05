Überfall in Hamburg: Räuber flieht mit Handy, Geld und Auto des Opfers – Anklage!

Im Mai vergangenen Jahres wurde ein Mann in Eidelstedt geschlagen, mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der Angreifer flüchtete mit dem Wagen seines Opfers. Jetzt wird dem Tatverdächtigen (33) der Prozess gemacht.

Es war ein brutaler Überfall: Am 19. Mai 2021 wurde ein 36-Jähriger im Haseldorfer Weg zusammengeschlagen. Mehrfach traf ihn der mutmaßliche Täter laut Anklage mit der Faust im Gesicht. Als sich das Opfer wehrte, zückte er ein Messer und versuchte mehrfach, ihm damit in den Bauch zu stechen. Der Mann konnte jedoch ausweichen. Dennoch gelang es dem Räuber, an die Hosentasche des Mannes zu gelangen und sein Handy, die Geldbörse und die Autoschlüssel von dessen Mercedes zu greifen.

Eidelstedt: Räuber flieht mit Auto des Opfers – Prozessbeginn

Mit dem Diebesgut setzte sich der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft in das Auto des Opfers und raste davon. Das Opfer blieb laut Anklage mit diversen Gesichtsverletzungen zurück.

Ab Montag muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Es sind mehrere Verhandlungstage geplant. (jek)